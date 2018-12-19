Турчинов сказал, когда может завершиться ООС
19 декабря, 2018, 15:54
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, когда может завершиться Операция объединенных сил
Об этом сообщает ВВС .
"Я убежден, что ООС может закончиться только тогда, когда будет полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию", - заявил он.
- Напомним, что с 27 ноября подразделения и воинские части Операции объединенных сил приведены в полную боевую готовность.
- МИД Украины заявил, что суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем ".
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