Турчинов сказал, когда может завершиться ООС

19 декабря, 2018, 15:54

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, когда может завершиться Операция объединенных сил

Об этом сообщает ВВС .

"Я убежден, что ООС может закончиться только тогда, когда будет полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию", - заявил он.