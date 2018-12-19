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Турчинов сказал, когда может завершиться ООС


фото: REUTERS
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, когда может завершиться Операция объединенных сил

Об этом сообщает ВВС .

"Я убежден, что ООС может закончиться только тогда, когда будет полностью восстановлена территориальная целостность нашей страны. Речь идет не только о Донбассе, а и о Крыме. Тогда действительно можно будет прекратить военную операцию", - заявил он.

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