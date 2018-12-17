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Крым и Донбасс вернем не военным путем. Украина ответила Лаврову на "провокации"

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации

Об этом сообщает МИД Украины.

Как отмечается, "очередную ложь" РФ сегодня опровергнут одобрением резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

"Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем", - говорится в заявлении МИД Украины.

В украинском дипломатическом ведомстве заявление Лаврова называют очередной информационной операцией и напоминают, что Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30.

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