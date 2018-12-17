Крым и Донбасс вернем не военным путем. Украина ответила Лаврову на "провокации"
Об этом сообщает МИД Украины.
Как отмечается, "очередную ложь" РФ сегодня опровергнут одобрением резолюции ГА ООН "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".
"Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем", - говорится в заявлении МИД Украины.
В украинском дипломатическом ведомстве заявление Лаврова называют очередной информационной операцией и напоминают, что Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы "Искандер", передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30.
- Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планирует осуществить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-