Трамп примет участие в Давосском форуме
19 декабря, 2018, 10:58
Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс-Украина".
"Как вам известно, с 22 по 25 января в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум и президент примет участие, как это было и в прошлом году", - сказала Сандерс.
По словам Сандерс, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.
- Ранее сообщалось, что организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отменили ограничения для российских бизнесменов, вследствие чего делегация России сможет принять участие в мероприятии.
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