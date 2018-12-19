Трамп примет участие в Давосском форуме

19 декабря, 2018, 10:58

Президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, передает "Интерфакс-Украина".

"Как вам известно, с 22 по 25 января в швейцарском Давосе состоится Всемирный экономический форум и президент примет участие, как это было и в прошлом году", - сказала Сандерс.

По словам Сандерс, делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин. В делегацию также войдут госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста, министр транспорта Элейн Чао, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, ряд чиновников из администрации, а также советники президента - Иванка Трамп и Джаред Кушнер.