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Подсанкционные российские бизнесмены смогут приехать на форум в Давос, - СМИ

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отменили ограничения для российских бизнесменов, вследствие чего делегация России сможет принять участие в мероприятии

Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на источник в российском правительстве.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав определят позже", - сказал собеседник изданию.

Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру Всемирного экономического форума.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не пустят на него российских бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что бойкот Россией Всемирного экономического форума в Давосе не отразится на авторитете страны.

  • Напомним, 6 ноября лондонская газета The Financial Times написала о сообщениях, которые организаторы форума в Давосе направили трем российским бизнесменам, попавшим под санкции США. Россиян проинформировали, что их присутствие на ежегодном январском мероприятии нежелательна . По данным издания, речь шла о владельце частной бизнес-группы "Ренова" Викторе Вексельберге, бизнесмене Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине.
  • Позже стало известно, что на январской сессии Всемирного экономического форума в Давосе не будет официальной резиденции РФ ("Русский дом").
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