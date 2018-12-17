Подсанкционные российские бизнесмены смогут приехать на форум в Давос, - СМИ

17 декабря, 2018, 09:21

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе отменили ограничения для российских бизнесменов, вследствие чего делегация России сможет принять участие в мероприятии

Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на источник в российском правительстве.

"В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав определят позже", - сказал собеседник изданию.

Эту информацию подтверждает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру Всемирного экономического форума.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не пустят на него российских бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин заявил , что бойкот Россией Всемирного экономического форума в Давосе не отразится на авторитете страны.