Судья отказала в удовлетворении иска Насирова

19 декабря, 2018, 17:02

Судья отказала в удовлетворении иска восстановленного через суд в должности председателя ГФС Романа Насирова о якобы раскрытии личных данных

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Судья полностью отказала в удовлетворении иска Насирова к врачу Максиму Соколову! Поэтому он не должен ни копейки за то, что давал показания по делу Насирова и честно отвечал на вопросы суда. Но "истец" еще может обжаловать это решение в апелляции, поэтому расслабляться рано", - написала Супрун.

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Судья полностью отказала в удовлетворении иска Насирова к врачу Максиму Соколову! Поэтому он не должен ни копейки за то, что давал показания по делу Насирова и честно отвечал на вопросы суда. Но «истец» еще может обжаловать это решение в апелляции, поэтому расслабляться рано. - Ульяна Супрун (@usuprun) 19 декабря 2018