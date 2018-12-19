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Судья отказала в удовлетворении иска Насирова


фото: PHL
Судья отказала в удовлетворении иска восстановленного через суд в должности председателя ГФС Романа Насирова о якобы раскрытии личных данных

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Судья полностью отказала в удовлетворении иска Насирова к врачу Максиму Соколову! Поэтому он не должен ни копейки за то, что давал показания по делу Насирова и честно отвечал на вопросы суда. Но "истец" еще может обжаловать это решение в апелляции, поэтому расслабляться рано", - написала Супрун.

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  • Ранее сообщалось, что восстановленный через суд в должности председателя ГФС Роман Насиров подал гражданский иск в суд за якобы раскрытие личных данных без его разрешения. В суде от врача чиновник требует 1 млн грн возмещения.
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