США готовятся к полному выводу своих войск из Сирии - Пентагон

19 декабря, 2018, 16:54

Министерство обороны США готовит "полный" и "ускоренный" вывод американских войск из Сирии

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам собеседника, президент США Дональд Трамп уже принял решение о выводе войск.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. Американские военные в основном занимаются подготовкой местных сил обороны для боевых действий против боевиков Исламского государства.

Как отмечается, США считают, что их миссия по возрату территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" близится к концу.

Напомним, курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Город был взят под контроль SDF, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджини и вблизи него остается еще около 5 тыс. боевиков.