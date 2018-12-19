США готовятся к полному выводу своих войск из Сирии - Пентагон
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.
По словам собеседника, президент США Дональд Трамп уже принял решение о выводе войск.
Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.
Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. Американские военные в основном занимаются подготовкой местных сил обороны для боевых действий против боевиков Исламского государства.
Как отмечается, США считают, что их миссия по возрату территорий, захваченных ранее боевиками "Исламского Государства" близится к концу.
Напомним, курдские отряды "Демократических сил Сирии" (SDF) отбили у боевиков террористической группировки "Исламское государство" последний контролируемый ими город в Сирии. Город был взят под контроль SDF, но некоторые боевики все еще скрываются в его окрестностях. Командующий SDF Мазлуум Кобан сообщил, что в Хаджини и вблизи него остается еще около 5 тыс. боевиков.
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