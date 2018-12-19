Россия пугает провокацией на экологически опасных предприятиях Донбасса

19 декабря, 2018, 12:30

Российские СМИ и медиаресурсы оккупационных администраций на Донбассе распространяют сообщения о подготовке вооруженной провокации

Об этом сообщил в Telegram заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин.

Боевики обвиняют в подготовке провокации Украины. При этом прибегают к дезинформации, которую ранее использовали в отношении Сирии. Так, после химической атаки в Сирии поддерживаемым Россией режимом Башара Асада российские пропагандисты начали распространять фейк, что химическую атаку осуществили западные спецслужбы с участием группы волонтеров "Белые шлемы", которые потом снимали видео последствий, чтобы обвинить Россию.

Сейчас ресурсы оккупантов распространяют пропаганду о том, что Украина якобы готовит провокацию на экологически опасных предприятиях Донбасса вблизи линии разграничения, а западные спецслужбы якобы создают аналог "Белых шлемов". В частности, этот фейк распространяет пропагандистский ресурс боевиков "ДНР" от имени главаря террористов Дениса Пушилина.