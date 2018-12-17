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Лавров пугает вооруженной провокацией на админгранице с Крымом. Но обвиняет в ее подготовке Порошенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на "Комсомольскую правду".

"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - заявил Лавров.

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