Лавров пугает вооруженной провокацией на админгранице с Крымом. Но обвиняет в ее подготовке Порошенко
17 декабря, 2018, 11:38
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины якобы планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с аннексированным РФ Крымом до конца этого года
Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на "Комсомольскую правду".
"На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом", - заявил Лавров.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины . Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительства ЕС к санкциям против РФ .
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к аварии кораблей. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации. Нападение россиян на украинском корабле обсудят в "нормандском формате".
- Россияне перебрасывают в Крым зенитно-ракетный дивизион "Панцирь-С". США собираются отправить в Черное море военный корабль.
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