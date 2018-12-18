В Минске Украина предложит 66 коллаборационистов и 23 россиян в обмен на пленных и политзаключенных
Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
"19 декабря в Минске на последней в этом году встрече рабочих групп, мы еще раз подтвердим готовность провести увольнения в формате 19-66 (украинцев в ОРДЛО на помилованных сепаратистов) и 23-23 (осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля)", - написала Геращенко.
Кроме того, представители Украины будут настаивать на срочном создании механизма с участием России и Международного комитета Красного креста по поиску пропавших без вести, прежде всего на оккупированных территориях.
Также Геращенко отметила, что украинские парламентарии настаивают на проведении специальных дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2019 года на тему агрессии РФ в районе Керченского пролива и по вопросу освобождения пленных украинских моряков.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-