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В Минске Украина предложит 66 коллаборационистов и 23 россиян в обмен на пленных и политзаключенных


фото: 5.ua
Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона подтвердит готовность отдать 66 пособников боевиков и 23 россиян в обмен на украинских пленных в ОРДЛО и политзаключенных Кремля

Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"19 декабря в Минске на последней в этом году встрече рабочих групп, мы еще раз подтвердим готовность провести увольнения в формате 19-66 (украинцев в ОРДЛО на помилованных сепаратистов) и 23-23 (осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля)", - написала Геращенко.

Кроме того, представители Украины будут настаивать на срочном создании механизма с участием России и Международного комитета Красного креста по поиску пропавших без вести, прежде всего на оккупированных территориях.

Также Геращенко отметила, что украинские парламентарии настаивают на проведении специальных дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2019 года на тему агрессии РФ в районе Керченского пролива и по вопросу освобождения пленных украинских моряков.

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