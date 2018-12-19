Резня в лондонском медцентре: трое раненых
19 декабря, 2018, 16:24
В медицинском центре на востоке Лондона в результате нападения три человека получили колотые раны и были госпитализированы
Об этом сообщает Sky News .
Как отмечается, в среду, 19 декабря, в хирургическое отделение медицинского учреждения в районе Тауэр-Гемлетс была вызвана полиция. Прибыв на место, правоохранители обнаружили трех человек с ножевыми ранениями. Пострадавшие госпитализированы.
По имеющимся данным, угрозы их жизни нет.
Впоследствии полицейские задержали возле медицинского центра мужчину. На видеокадрах видно, как мужчину в нижнем белье ведут в полицейский автомобиль.
Сейчас район вокруг медучреждения огражден, продолжаются следственные действия.
Напомним, 2 ноября в центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек.
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