Резня в лондонском медцентре: трое раненых

19 декабря, 2018, 16:24

В медицинском центре на востоке Лондона в результате нападения три человека получили колотые раны и были госпитализированы

Об этом сообщает Sky News .

Как отмечается, в среду, 19 декабря, в хирургическое отделение медицинского учреждения в районе Тауэр-Гемлетс была вызвана полиция. Прибыв на место, правоохранители обнаружили трех человек с ножевыми ранениями. Пострадавшие госпитализированы.

По имеющимся данным, угрозы их жизни нет.

Впоследствии полицейские задержали возле медицинского центра мужчину. На видеокадрах видно, как мужчину в нижнем белье ведут в полицейский автомобиль.

Сейчас район вокруг медучреждения огражден, продолжаются следственные действия.

Напомним, 2 ноября в центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек.