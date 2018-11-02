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В Лондоне злоумышленник с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые

В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек

Об этом сообщает Sky News.

В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Также отмечается, что один человек был задержан.

В сообщении отмечается, что инцидент не связан с терроризмом, но он "длится". Информации о применении огнестрельного оружия в помещении нет.

 

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