В Лондоне злоумышленник с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые

2 ноября, 2018, 15:09

В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек

Об этом сообщает Sky News.

В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Также отмечается, что один человек был задержан.

В сообщении отмечается, что инцидент не связан с терроризмом, но он "длится". Информации о применении огнестрельного оружия в помещении нет.