В Лондоне злоумышленник с ножом напал на штаб-квартиру Sony: есть раненые
2 ноября, 2018, 15:09
В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двух человек
Об этом сообщает Sky News.
В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.
Также отмечается, что один человек был задержан.
В сообщении отмечается, что инцидент не связан с терроризмом, но он "длится". Информации о применении огнестрельного оружия в помещении нет.
Armed police storming a building in Kensington - Warner Music, Equinox and other occupants currently being evacuated. pic.twitter.com/QHfgiVRka5— Sam Neve (@SJNeve) 2 ноября 2018 г.
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