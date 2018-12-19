Предоставление Украине $ 125 млн помощи в Конгрессе США заслушают уже в январе, - Уолкер

19 декабря, 2018, 11:12

В январе 2019 года в Конгрессе США заслушают предложение по предоставлению Украине военной помощи в размере $ 125 млн

Об этом на встрече с главой Верховной Рады Андреем Парубием заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает сайт парламента.

"Мы поддерживаем стремление Украины по укреплению боеготовности вооруженных сил для ответа на российскую агрессию. У Америки есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и воздушной обороны", - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепа США подчеркнул, что российская атака на украинские морские корабли в районе Керченского пролива была полностью незаконна.

"Это была незаконная претензия на морские территориальные воды. Незаконным было блокирование и захват кораблей и моряков", - добавил Волкер.