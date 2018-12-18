Волкер пообещал "соответствующую реакцию" на атаку россиян возле Керченского пролива
18 декабря, 2018, 22:19
Атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии
Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер на встрече со спикером Верховной Рады Андрей Парубий, передает 5 канал.
Волкер который раз отметил, что атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии.
"Для Соединенных Штатов Америки совершенно ясно, как и для всех, что атака на корабле была полностью незаконной. Это незаконная претензия на морскую территорию, а поэтому - незаконное блокирование и захват кораблей и экипажа. На это будет ответная реакция", - сказал Волкер.
В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Соединенных Штатов по возврату пленных моряков
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ.
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украина в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- 28 ноября «суд» оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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