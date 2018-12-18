 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Волкер пообещал "соответствующую реакцию" на атаку россиян возле Керченского пролива

Атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии

Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер на встрече со спикером Верховной Рады Андрей Парубий, передает 5 канал.

Волкер который раз отметил, что атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии.

"Для Соединенных Штатов Америки совершенно ясно, как и для всех, что атака на корабле была полностью незаконной. Это незаконная претензия на морскую территорию, а поэтому - незаконное блокирование и захват кораблей и экипажа. На это будет ответная реакция", - сказал Волкер.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Соединенных Штатов по возврату пленных моряков

  • Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ.
  • Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
  • ФСБ заявила о "провокации" Украина в "российских территориальных водах" .
  • Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
  • 28 ноября «суд» оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать