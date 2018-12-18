Волкер пообещал "соответствующую реакцию" на атаку россиян возле Керченского пролива

18 декабря, 2018, 22:19

Атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии

Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер на встрече со спикером Верховной Рады Андрей Парубий, передает 5 канал.

Волкер который раз отметил, что атаку россиян возле Керченского пролива США считают очередным актом агрессии.

"Для Соединенных Штатов Америки совершенно ясно, как и для всех, что атака на корабле была полностью незаконной. Это незаконная претензия на морскую территорию, а поэтому - незаконное блокирование и захват кораблей и экипажа. На это будет ответная реакция", - сказал Волкер.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина рассчитывает на дипломатическую поддержку Соединенных Штатов по возврату пленных моряков