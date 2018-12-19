Популистское правительство Италии договорилось с Евросоюзом о бюджете, - СМИ

19 декабря, 2018, 14:07

Правительство Италии достигло устной договоренности с Европейской Комиссией в вопросе бюджета страны на 2019 год

Об этом сообщает AFP со ссылкой на итальянские СМИ.

"Правительство Италии достигло устной договоренности с ЕС в вопросе бюджета страны на 2019 год после дискуссий с высокопоставленными чиновниками в Брюсселе", - говорится в сообщении.

По словам источника в итальянском правительстве, устная договоренность была достигнута с еврокомиссаром по экономическим вопросам Пьером Московиси и еврокомиссаром по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Однако собеседник добавил, что сейчас еще не имеет официального коммюнике со стороны Еврокомиссии.

В итальянском правительстве еще тоже не делали официальных заявлений.

Отмечается, что в октябре Рим прислал в Брюссель проект бюджета на 2019 год, однако он был отклонен Еврокомиссией из-за слишком большого дефицита.

Европейские чиновники также пригрозили Италии санкциями, если правительство страны не сможет вовремя исправить документ, сделав его соответствующим европейскому законодательству.