Популистское правительство Италии договорилось с Евросоюзом о бюджете, - СМИ
Об этом сообщает AFP со ссылкой на итальянские СМИ.
"Правительство Италии достигло устной договоренности с ЕС в вопросе бюджета страны на 2019 год после дискуссий с высокопоставленными чиновниками в Брюсселе", - говорится в сообщении.
По словам источника в итальянском правительстве, устная договоренность была достигнута с еврокомиссаром по экономическим вопросам Пьером Московиси и еврокомиссаром по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис. Однако собеседник добавил, что сейчас еще не имеет официального коммюнике со стороны Еврокомиссии.
В итальянском правительстве еще тоже не делали официальных заявлений.
Отмечается, что в октябре Рим прислал в Брюссель проект бюджета на 2019 год, однако он был отклонен Еврокомиссией из-за слишком большого дефицита.
Европейские чиновники также пригрозили Италии санкциями, если правительство страны не сможет вовремя исправить документ, сделав его соответствующим европейскому законодательству.
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