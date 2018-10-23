ЕС отклонил проект бюджета Италии

23 октября, 2018, 17:48

Европейская комиссия решила отклонить проект бюджета Италии и попросить Рим представить новый, который нужно отправить в Брюссель в течение трех недель

Об этом сообщила ЕК во вторник, пишет ANSA.

Итальянское правительство 20 октября утвердило проект государственного бюджета на 2019 год, который предусматривает увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны – сейчас долг составляет 131% ВВП, крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим признает нарушение правил ЕС в бюджете, но продолжит финансовый "маневр".