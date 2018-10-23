 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

ЕС отклонил проект бюджета Италии

Европейская комиссия решила отклонить проект бюджета Италии и попросить Рим представить новый, который нужно отправить в Брюссель в течение трех недель

Об этом сообщила ЕК во вторник, пишет ANSA.

Итальянское правительство 20 октября утвердило проект государственного бюджета на 2019 год, который предусматривает увеличение и без того огромной долговой нагрузки страны – сейчас долг составляет 131% ВВП, крупнейший среди стран еврозоны после Греции и выше, чем верхняя граница ЕС на 60%.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Рим признает нарушение правил ЕС в бюджете, но продолжит финансовый "маневр".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2018 вторник

больше новостей

23 октября, 2018 вторник

22 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать