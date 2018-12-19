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Пластуны в Раде передали Вифлеемский огонь мира


фото: ukrinform
19 декабря Украинские скауты из организации "Пласт" принесли под купол Верховной Рады огонь мира из города Вифлеем

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Уважаемые народные депутаты, для пластунов это стало хорошей традицией - передавать ежегодно Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду, для нас это большая честь. Вифлеемский огонь мира - это важный Рождественский символ и пластуны уже 20 лет вводят его в школы, церкви, государственные учреждения, общественные организации и на Донбасс, на передовую для того, чтобы он символически согревал наших воинов. Очень важно, чтобы этот огонек, как символ Рождества, попал к каждому, кто в эти рождественские дни не может быть дома, в кругу семьи", - сказала представитель "Пласта".

После этого украинские скауты спели народным депутатам песню о Вифлеемский огонь.

По ее словам, ровно 30 года назад в 1988 году в подпольной молодежной газете "Наследие" Андрей Парубий написал статью о необходимости возрождения молодежной скаутской организации "Пласт". Да, они поблагодарили главу Верховной Рады Украины за поддержку украинского скаутского международного движения, а также всех нардепов, которые осознают важность поддержки молодежного скаутского движения.

"Мы хотим передать главе Верховной Рады и всему парламенту этот Вифлеемский огонь как символ любви, добра и единства. Пусть он вас вдохновляет на мудрые решения для блага нашего государства, а также дарит рождественскую радость в ожидании рождения Христа", - сказала скаут.

  • Напомним, 16 декабря организация "Пласт" передала Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
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