Пластуны передали Епифанию Вифлеемский огонь мира

17 декабря, 2018, 08:20

16 декабря национальная скаутская организация "Пласт" передала Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию

Об этом организация сообщила в Facebook.

Церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева состоялась в Михайловском Златоверхом соборе.

"За 21 час символ любви и добра впервые в этом году попадет в Украину", - говорится в сообщении.

"Благодарю вас за то, что вы делаете такое доброе дело: в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова", - поблагодарил пластунов митрополит Епифаний.

Вифлеемский огонь передадут президенту Украины Петру Порошенко, правительству, а также в больницы, детские дома, гражданам и украинским военным на Донбассе.

Уже 22 год подряд члены "Пласта" привозят Вифлеемский огонь мира в Украину и распространяют его во все уголки страны. Акция основана в 1988 году Австрийской телерадиокомпанией как благотворительный поступок - донести свет из символического места рождения Иисуса Христа тем, кто празднует Рождество вне дома - в больницах, детских домах и т.п.