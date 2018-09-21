 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия развернула в оккупированной Евпатории зенитные ракетные комплексы С-400

В оккупированном Крыму на территории Евпатории Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации

Об этом сообщает “РИА Новости".

В оккупированной Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны Южного военного округа РФ.

Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, провели ориентирование комплекса на местности и начали отслеживать цели".

По данным МО РФ, С-400 "Триумф" предназначен для поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и крылатых ракет, и может применяться против наземных объектов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать