Россия развернула в оккупированной Евпатории зенитные ракетные комплексы С-400
21 сентября, 2018, 23:11
В оккупированном Крыму на территории Евпатории Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации
Об этом сообщает “РИА Новости".
В оккупированной Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны Южного военного округа РФ.
Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, провели ориентирование комплекса на местности и начали отслеживать цели".
По данным МО РФ, С-400 "Триумф" предназначен для поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и крылатых ракет, и может применяться против наземных объектов.
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