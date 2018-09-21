Россия развернула в оккупированной Евпатории зенитные ракетные комплексы С-400

21 сентября, 2018, 23:11

В оккупированном Крыму на территории Евпатории Россия развернула зенитные ракетные комплексы С-400, предназначенные для поражения самолетов стратегической авиации

Об этом сообщает “РИА Новости".

В оккупированной Евпатории заступил на боевое дежурство третий дивизион ЗРК С-400 "Триумф" из состава соединения противовоздушной обороны Южного военного округа РФ.

Отмечается, что "боевые расчеты развернули пусковые установки на позициях, провели ориентирование комплекса на местности и начали отслеживать цели".

По данным МО РФ, С-400 "Триумф" предназначен для поражения стратегических бомбардировщиков, баллистических и крылатых ракет, и может применяться против наземных объектов.