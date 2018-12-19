МВФ планирует предоставить Украине три транша
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Решение о выделении второго и третьего траншей примут в мае и ноябре 2019 года.
Отмечается, что утвержденная кредитная программа МВФ стала уже десятой в истории Украины.
"Программа stand by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - сообщают в Минфине.
Среди ключевых требований МВФ к Украине для получения остальных из предусмотренных программой 3,9 млрд долларов, проведение антикоррупционной реформы, обеспечение плавающего курса гривны и независимости Нацбанка, уменьшение государственного долга и дефицита бюджета. Также в МВФ требуют провести реформу в энергетическом секторе и начать земельную реформу.
- Напомним, что МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины stand-by в размере $ 3,9 млрд. Первый транш в размере $ 1,4 млрд должно поступить до 25 декабря.
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