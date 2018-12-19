МВФ планирует предоставить Украине три транша

19 декабря, 2018, 11:01

Новая программа Международного валютного фонда предусматривает предоставление трех траншей

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Решение о выделении второго и третьего траншей примут в мае и ноябре 2019 года.

Отмечается, что утвержденная кредитная программа МВФ стала уже десятой в истории Украины.

"Программа stand by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу", - сообщают в Минфине.

Среди ключевых требований МВФ к Украине для получения остальных из предусмотренных программой 3,9 млрд долларов, проведение антикоррупционной реформы, обеспечение плавающего курса гривны и независимости Нацбанка, уменьшение государственного долга и дефицита бюджета. Также в МВФ требуют провести реформу в энергетическом секторе и начать земельную реформу.