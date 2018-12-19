Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные варианты Brexit
19 декабря, 2018, 10:34
Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные проекты решения вопроса Brexit
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы британского правительства.
"Британское правительство не планирует проводить консультативное голосования в парламенте, чтобы проверить поддержку различных вариантов Brexit", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.
Поскольку законодательное собрание сегодня не готово поддержать проект соглашения, согласованный с Брюсселем, несколько министров ранее заявили, что они могут направить в парламент на рассмотрение несколько вариантов Brexit, чтобы увидеть, поддерживает ли большинство любые из них.
- Ранее сообщалось, что голосование по соглашению о выходе страны из ЕС состоится в третью неделю января, то есть после 14 января 2019 года.
- 12 декабря консерваторы отказались поддержать вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй из-за ее соглашения с ЕС о Brexit. Мэй избежала отставки и получила своеобразный иммунитет на один год.
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