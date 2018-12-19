Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные варианты Brexit

19 декабря, 2018, 10:34

Глава британского правительства Тереза Мэй не планирует выносить на рассмотрение парламента альтернативные проекты решения вопроса Brexit

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы британского правительства.

"Британское правительство не планирует проводить консультативное голосования в парламенте, чтобы проверить поддержку различных вариантов Brexit", - заявила премьер-министр Тереза Мэй.

Поскольку законодательное собрание сегодня не готово поддержать проект соглашения, согласованный с Брюсселем, несколько министров ранее заявили, что они могут направить в парламент на рассмотрение несколько вариантов Brexit, чтобы увидеть, поддерживает ли большинство любые из них.