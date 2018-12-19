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Ле Пен собралась в оккупированный Крым


фото: REUTERS
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен следующей весной планирует принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме

Об этом сказал соглава Ялтинского международного экономического форума во временно оккупированном Крыму Андрей Назаров, сообщают российские СМИ.

"Сделали приглашение от имени организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании форума. Также Луи Алио, вице-президент "Национального объединения", обязательно будет участвовать", - сказал он.

Ялтинский форум в 2019 пройдет с 17 по 20 апреля.

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