Ле Пен собралась в оккупированный Крым
19 декабря, 2018, 14:06
Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен следующей весной планирует принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме
Об этом сказал соглава Ялтинского международного экономического форума во временно оккупированном Крыму Андрей Назаров, сообщают российские СМИ.
"Сделали приглашение от имени организационного комитета и получили подтверждение о том, что Марин Ле Пен планирует участвовать 19 апреля в пленарном заседании форума. Также Луи Алио, вице-президент "Национального объединения", обязательно будет участвовать", - сказал он.
Ялтинский форум в 2019 пройдет с 17 по 20 апреля.
- Напомним, летом этого года делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым.
- В марте делегация немецких политиков и бизнесменов приехала в оккупированный Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит.
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