Словацкие депутаты прибыли в оккупированный Крым
1 августа, 2018, 14:54
Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым
Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.
"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.
В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.
"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе.
Визит продлится до 3 августа.
- Как сообщалось, группа словацких депутатов не отказалась от своих планов посетить оккупированный Крым , несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится