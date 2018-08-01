Словацкие депутаты прибыли в оккупированный Крым

1 августа, 2018, 14:54

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла в оккупированный Крым

Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Ялтинского международного экономического форума, который выступил организатором визита.

"Делегация из Словакии уже прибыла в Крым. Их встретили в аэропорту "Симферополь", — сказала собеседница агентства.

В состав делегации вошли 10 человек, в том числе политики и бизнесмены.

"Делегация встретится с главой Крыма, после чего отправится с рабочей и ознакомительной поездкой в Ялту", — добавили в пресс-службе.

Визит продлится до 3 августа.