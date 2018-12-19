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Керченский пролив: Украине нужно наращивать силы, - Романенко о заявлении Турчинова

Британский корабль в порту Одессы сможет существенно поддержать Украину в новом проходе через Керченский пролив, но необходимо наращивать собственные силы

Об этом заявил бывший заместитель министра ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко в эфире Еспресо.TV

"Британский корабль в порту Одессы сможет существенно поддержать Украину в новом проходе через Керченский пролив, но его будет недостаточно, нужно наращивать собственные силы", - отметил Романенко.

Он напомнил, что в случае захвата украинских моряков и трех кораблей Россия использовала против ВМСУ 10 кораблей и 2 самолета.

"Во то время, как наши малые бронированные катера, чуть не речные, и буксир шли, то против них действовали до 10 кораблей ФСБ и Черноморского флота, 2 самолета, один из которых стрелял двумя ракетами, и два боевых вертолета. Военные силы Украины должны отвечать российским".

Как сообщалось ранее, Украина  планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.

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