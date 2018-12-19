Керченский пролив: Украине нужно наращивать силы, - Романенко о заявлении Турчинова
Об этом заявил бывший заместитель министра ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко в эфире Еспресо.TV
"Британский корабль в порту Одессы сможет существенно поддержать Украину в новом проходе через Керченский пролив, но его будет недостаточно, нужно наращивать собственные силы", - отметил Романенко.
Он напомнил, что в случае захвата украинских моряков и трех кораблей Россия использовала против ВМСУ 10 кораблей и 2 самолета.
"Во то время, как наши малые бронированные катера, чуть не речные, и буксир шли, то против них действовали до 10 кораблей ФСБ и Черноморского флота, 2 самолета, один из которых стрелял двумя ракетами, и два боевых вертолета. Военные силы Украины должны отвечать российским".
Как сообщалось ранее, Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, уведомили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 28 ноября "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков.
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