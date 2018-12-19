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Украина готовит новый проход кораблей через Керченский пролив, - Турчинов


фото: turchynov.com
Украина с привлечением международных партнеров планирует осуществить новый проход через Керченский пролив

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает ВВС .

На вопрос, будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив, Турчинов ответил:

"Да. Это для нас важно. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма".

Он отметил, что этот переход возможен в ближайшее время.

"Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье. Будем приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на наших кораблях, для того, чтобы доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил. У нас нет альтернативы таким действиям", - отметил Турчинов.

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