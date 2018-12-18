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Волкер поделился фотографией с видом на Софию Киевскую

Представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер приехал в Киев и выложил в соцсети фото с видом на Софийский собор

Фото Волкер разместил в Twitter.

Приезд представителя Госдепа связан с будущими поставками в Украину военного оборудования.

Волкер уже провел дипломатические встречи с главой ВР Андреем Парубием и министром обороны Степаном Полтораком.

 

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