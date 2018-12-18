Волкер поделился фотографией с видом на Софию Киевскую
18 декабря, 2018, 22:35
Представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер приехал в Киев и выложил в соцсети фото с видом на Софийский собор
Фото Волкер разместил в Twitter.
Приезд представителя Госдепа связан с будущими поставками в Украину военного оборудования.
Волкер уже провел дипломатические встречи с главой ВР Андреем Парубием и министром обороны Степаном Полтораком.
Great to be back in Kyiv! pic.twitter.com/uRUM4fEHuY- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 декабря 2018
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