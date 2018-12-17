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Волкер анонсировал поставки военного оборудования Украине

В ближайшее время станет известно о дополнительных поставках военного оборудования Украине

Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Мы имеем возможность продать дополнительное оборудование. Об этом будет соответствующее объявление", - сказал Волкер.

Он рассказал, что Конгрессу будет сообщено о первых траншах военной помощи в ближайшие месяцы.

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