Волкер анонсировал поставки военного оборудования Украине
17 декабря, 2018, 18:08
В ближайшее время станет известно о дополнительных поставках военного оборудования Украине
Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер во время брифинга в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
"Мы имеем возможность продать дополнительное оборудование. Об этом будет соответствующее объявление", - сказал Волкер.
Он рассказал, что Конгрессу будет сообщено о первых траншах военной помощи в ближайшие месяцы.
- Ранее сообщалось, что НАТО намерено передать украинским военным оборудование для защищенной связи.
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