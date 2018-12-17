Инаугурация митрополита Епифания может произойти в день его рождения, - религиовед
17 декабря, 2018, 20:52
Интернизация патриарха Епифания может произойти в день его рождения - 3 февраля
Об этом заявил религиовед Ростислав Мартынюк в эфире Еспресо.TV
По словам Мартынюка, вполне вероятно также, что церемония вступления в должность главы Украинской православной церкви митрополита Епифания может произойти на Василия Великого (14 января) и на Богоявление, то есть Крещение (19 января).
Религиовед отметил, что выбранный предстоятель церкви будет носить статус митрополита.
Отметим, что 16 декабря Епифаний отслужил первую литургию в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
- Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Епифания с избранием предстоятелем поместной Украинской православной церкви
- Стали известны подробности выборов предстоятеля новой Украинской православной церкви, которые состоялись 15 декабря в Киеве.
- 15 декабря на Объединительном соборе в Софии Киевской создана новая Украинская православная церковь .
- Новую Украинскую православную церковь возглавил митрополит Епифаний из Киевского патриархата.
- Кроме этого, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал создание Украинской поместной церкви.
- Также создание единой поместной Украинской православной церкви поприветствовал глава Верховной Рады Андрей Парубий.
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