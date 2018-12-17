17 декабря, 2018, 20:52

Интернизация патриарха Епифания может произойти в день его рождения - 3 февраля

Об этом заявил религиовед Ростислав Мартынюк в эфире Еспресо.TV

По словам Мартынюка, вполне вероятно также, что церемония вступления в должность главы Украинской православной церкви митрополита Епифания может произойти на Василия Великого (14 января) и на Богоявление, то есть Крещение (19 января).

Религиовед отметил, что выбранный предстоятель церкви будет носить статус митрополита.

Отметим, что 16 декабря Епифаний отслужил первую литургию в качестве митрополита Киевского и всея Украины.