В Украине объявили штормовое предупреждение

18 декабря, 2018, 12:46

В Украине на 18 декабря 2018 г. объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным синоптиков, в течение 18 января в Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.