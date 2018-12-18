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В Украине объявили штормовое предупреждение


фото: informator
В Украине на 18 декабря 2018 г. объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, по данным синоптиков, в течение 18 января в Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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