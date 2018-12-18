В Украине объявили штормовое предупреждение
18 декабря, 2018, 12:46
В Украине на 18 декабря 2018 г. объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, по данным синоптиков, в течение 18 января в Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
- Ранее сообщалось, что 17-18 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).
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