В Карпатах объявили штормовое предупреждение

17 декабря, 2018, 14:50

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Укргидрометцентра, который наблюдает за снеголавинной ситуацией в украинском горах в Facebook.

"17-18 декабря в связи со снегопадами в высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинский предупредили о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавинах.

В высокогорье Ивано-Франковской, западной и центральной частей Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2-й уровень), а в горах Львовской области ожидается низкая снеголавинная опасность (1-й уровень).

По данным снеголавинных станций, высота снежного покрова составляет 54 см на снеголавинном посту "Драгобрат" на посту "Плай" 23-39 см, а на "Пожежевская" 29-47 см.

Как сообщил "Укравтодор", в Закарпатской области за сутки выпало до 7 см снега а в Волынской и Львовской областях за сутки выпало до 12 см снега.

В областях, где идет снег, выполняются работы по расчистке дорог от снега, осуществляется обработка дорог противогололедными материалами, где есть угроза возникновения гололеда.

На перевальных участках продолжаются осадки в виде умеренного снега. Высота снежного покрова 10-25 см. Температура воздуха -1 -4 ° С. Состояние покрытия преимущественно заснеженное.



"Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействованы в работе 561 единица техники и 943 рабочих, в дежурном режиме - 1056 единиц техники и 1425 рабочих", - сообщили в "Укравтодоре".