В Украине могут начать сажать за осквернение памятников бойцам АТО
Об этом сообщает Еспресо.TV .
За законопроект № 9217 со второго раза проголосовали 229 парламентариев.
Документом предлагается предусмотреть, что покупка, продажа, обмен или другая платная передача ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, а также их присвоение или ношение лицом, не имеющим на то права, или незаконное хранение влекут за собой предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией соответствующего ордена, медали.
Незаконное же изготовление ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию, нагрудного знака лауреата госпремии, президентской награды, орденской ленты, ленты медалей на планках с целью сбыта или ношение лицом, не имеющим на это права, или ношение, сбыт таких поддельных вещей тянут за собой наложение штрафа в размере от 100 до 200 таких минимумов.
При этом вышеуказанные действия, если их совершило лицо, которое в течение года было подвергнуто админвзысканию за такие же нарушения, влекут за собой наложение штрафа в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, предлагается предусмотреть, что осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны - советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков, жертв нацистских преследований, воинов интернационалистов и миротворцев, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в Антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, участников Революции Достоинства, борцов за независимость Украины в XX веке, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
- На кладбище в поселке Погребище Винницкой области неизвестные разрушили памятники семьи, погибшей в Голодоморе. Это семья киноактрисы и телеведущей Галины Ковганич, которая относится к ридноверам.
- Напомним, в 2017 году в городе Ананьеве на севере Одесской области неизвестные сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни.
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