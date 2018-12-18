В России назвали "бесполезной" резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму
18 декабря, 2018, 11:09
В России заявили, что принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г.. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" является "бесполезной" с юридической точки зрения
Об этом сообщил глава комитета Совета федерации России по международным делам Константин Косачев в Facebook.
По его мнению, у резолюции нет юридических последствий, но "вполне могут быть военно-политические", добавив, что дальнейшие действия Украины "могут привести к трагедии".
"Резолюция не просто бесполезна, хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные", - написал Косачев.
- Напомним, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию по российской агрессии в Керченском проливе и оккупации Крыма. "За" резолюцию проголосовали 66 стран. Документ, в частности обязывает РФ отвести свои войска из Украины.
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