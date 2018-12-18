В Одесской области годовалая девочка умерла от гриппа

18 декабря, 2018, 08:20

В Одесской области от гриппа A (H1N1) pdm09 умер годовалый ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГУ "Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины".

"В Овидиопольском районе Одесской области зарегистрирован летальный случай от острой респираторной инфекции на дому, лабораторно подтвержденной как A (H1N1) pdm09 - ребенок в возрасте около 1 года, родители за медицинской помощью не обращались", - говорится в сообщении.

В области общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей, вырос на 5,4%, в том числе среди детей - на 3,2%, а среди взрослого населения - на 12,1%.

Кроме того, интенсивный показатель заболеваемости составил 562,0 и превысил эпидемический порог на 1,8% (эпидемический порог - 552,1).

По новым рекомендациям ВОЗ такой уровень интенсивности эпидпроцесса расценивается как средний и является началом эпидемического подъема заболеваемости.

Как отметили в пресс-службе, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа (A / H3N2 и А / H1N1-пандемический), но не гриппозной этиологии (бока-, корона-, риновирусы, парагрипп).

А основной удельный вес среди заболевших приходится на детей - 73,8%. Рост заболеваемости наблюдается в возрастных группах детей: 0-4 года - на 3% и 5-14 лет - на 4,7%, среди детей 15-17 лет заболеваемость осталась на прежнем уровне.

По данным мониторинга, показатель госпитализации больных вырос на 5,6%, в стационары госпитализированы 321 больных против 304 на предыдущей неделе, что составляет 2,4% от общего количества заболевших, в т.ч. дети - 260.