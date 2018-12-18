Украинцы получили почти 82% от всех разрешений на работу в Польше
Об этом сообщает " Польское радио ".
81,7% от общегочисла выданных разрешений на работу в Польше получили граждане Украины.
В Силезском воеводстве с января по сентябрь этого года воевода выдал 14,8 тыс. разрешений на работу, на конец 2017-го таких разрешений было зарегистрировано более 23 тыс. В 2015 году их было 2 тыс., а в 2016 - уже 7 тыс.
Кроме украинцев, в Польшу на работу приезжает все больше граждан Индии, Бангладеш и Непала - в среднем до сентября этого года им было выдано более 1,3 тыс. разрешений на работу.
"Благодаря очень низкому уровню безработицы и динамичному росту польской экономики, на рынке труда открылись возможности для иностранцев. Например, в 2015-2017 году наиболее распространенной профессией в заявлениях были водители", - сообщил силезский воевода Ярослав Вечорек.
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По словам директора Уездного управления труда в Бендзин Марцина Флячинського, работники из Украины за ту же работу в Польше получают в 2-5 раз больше, чем у себя на родине.
Он добавил, что в строительной отрасли зарплата в Польше даже на 390% больше, чем украинская.
В 4 раза больше, чем дома, украинец заработает в Польше кассиром или продавцом, а в более чем втрое больше - в транспортной отрасли и в логистике.
- Напомним, по оценкам польского МИДа в Польше находятся уже почти два миллиона украинцев, которые работают у нас в основных сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах.
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