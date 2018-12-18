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Трамп обвинил Facebook, Twitter и Google в поддержке демократов


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп обвинил IT-гигантов - Facebook, Twitter и Google - в поддержке оппозиционной Демократической партии

"Facebook, Twitter и Google так пристрастны в пользу Демократической партии, это просто смешно!" - написал Трамп в Twitter.

Кроме того, глава Белого дома обвинил соцсеть Twitter в том, что потенциальным подписчикам стало значительно труднее подписаться на его аккаунт @realDonaldTrump.

"Они (Twitter, - ред.) удалили много имен и очень замедлили уровень и скорость роста", - написал он.

Заявление Трампа было сделано на следующий день после того, как СМИ обнародовали доклад, подготовленный для комитета по разведке Сената США, о вмешательстве России в выборы США. Отчет посвящен деятельности российского Агентства интернет-исследований, которое называют фабрикой троллей.

Пропагандистский проект Агентство интернет-исследований связан с российским олигархом Евгением Пригожиным, которого также называют "поваром" президента России Владимира Путина.

В отчете говорится, что организованная Россией кампания по дезинформации использовала все основные социальные сети и медиаплатформы, в частности, Facebook, Twitter и Google, чтобы таргетировано влиять на различные электоральные группы, помогая Трампу.

Созданный Агентством интернет-исследований бот Blacktivist рассылал сообщения, такие как: "Хиллари Клинтон не волнует ваша жизнь. Для Хиллари Клинтон имеют значение только ваши голоса".

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