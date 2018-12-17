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Появились доказательства прямого вмешательства России в выборы США - The Washington Post

The Washington Post опубликовала новые доказательства вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году

Соответствующие данные расследования, проведенного по заказу комитета по разведке сената США, The Washington Post опубликовал 16 декабря.

Отмечается, что расследование проводил Оксфордский университет и аналитики компании Graphika. Копию документа официально опубликуют в ближайшее время. В нем говорится о том, что страницы в соцсетях, которые пропагандировали поддержку Дональда Трампа, оплатили рублями. Кроме того, для аккаунтов использовали номера телефонов российских мобильных операторов.

В логах компьютеров также нашли IP-адреса, зарегистрированные в Санкт-Петербурге, где базируется российское Агентство интернет-исследований. По информации авторов доклада, это прямые доказательства вмешательства России.

"Все сообщения (в соцсетях, - ред.) были явно созданы в интересах Республиканской партии и, особенно, в интересах Дональда Трампа... Трамп чаще всего упоминается в информационных кампаниях, направленных на электорат консервативных и правых взглядов, и эти сообщения побудили группы избирателей поддержать его. Для основных групп избирателей, которые могли представлять угрозу для Трампа, подготовили другие сообщения, с помощью которых их пытались запутать, отвлечь и отговорить от голосования", - говорится в докладе.

Университет и компания Graphika выбрали целями расследования работу российского Агентства интернет-исследований и деятельность российских ботов и фейковых страниц. По итогам анализа нескольких миллионов постов в соцсетях установили, что их активность по времени совпадала с ключевыми событиями в политике США. В частности, речь идет о датах дебатов кандидатов в президенты в 2016 году и съезды партий.

Целью подобной интернет-активности была активизация борьбы за право на оружие и против иммиграции. В частности, страница движения за права чернокожего населения BlackMatters US продвигалась с помощью рекламного сообщения в Google: "Копы убивают черных детей. Вы уверены, что ваш сын не будет следующим?"

Данные для анализа получили от компаний Facebook, Twitter и Google. Они охватывают период до середины 2017 года, когда соцсети начали собственные расследования деятельности российских ботов. Также проанализировали данные, переданные комитетом по разведке палаты представителей США.

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