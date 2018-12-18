США официально поздравили Украину с созданием Православной церкви Украины

18 декабря, 2018, 08:58

Вашингтон официально поздравил украинский народ с созданием Православной церкви Украины и избранием ее предстоятелем митрополита Епифания

Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

"Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной Церкви Украины. Создание Церкви - это исторический момент для Украины", - говорится в заявлении Госдепа .

В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев,которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и на тех, кто решил не присоединяться.