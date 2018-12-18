 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США официально поздравили Украину с созданием Православной церкви Украины

Вашингтон официально поздравил украинский народ с созданием Православной церкви Украины и избранием ее предстоятелем митрополита Епифания

Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.

Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.

"Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной Церкви Украины. Создание Церкви - это исторический момент для Украины", - говорится в заявлении Госдепа .

В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев,которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и на тех, кто решил не присоединяться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

18 декабря, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать