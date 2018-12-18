США официально поздравили Украину с созданием Православной церкви Украины
Об этом сообщило посольство США в Украине в Facebook.
Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины "историческим моментом" и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства.
"Соединенные Штаты приветствуют митрополита Епифания с избранием Предстоятелем Православной Церкви Украины. Создание Церкви - это исторический момент для Украины", - говорится в заявлении Госдепа .
В Госдепе также добавили, что право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев,которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и на тех, кто решил не присоединяться.
- Напомним, 15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительный собор по созданию единой украинской поместной православной церкви , который выбрал ее предстоятелем митрополита Епифания (УПЦ КП) .
- Объединенная Украинская православная церковь получит Томос 6 декабря 2019 г.
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