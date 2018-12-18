Протесты против "рабского закона": в Будапеште активисты окружили здание государственной телекомпании
Об этом сообщает DW .
Вечером 17 декабря около тысячи человек собрались перед зданием общественной медиакомпании MTVA, а несколько депутатов оппозиционных партий венгерского парламента ворвались в нее с требованием объявить требования протестующих.
"Мы хотим говорить о свободе прессы и распространить требования тысяч демонстрантов против "закона о рабстве", - заявил глава Венгерской социалистической партии Берталан Тот.
Оппозиционеры обвинили MTVA в ангажированности. По их словам, медиакомпания является "не частным телевидением" партии Орбана, а "телевидением венгерского народа, которое финансируется из его налогов".
Сотрудники службы безопасности MTVA вытеснили двух оппозиционных депутатов из здания. Еще одному парламентарию была оказана медицинская помощь.
Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".
Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.
Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.
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