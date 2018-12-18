Партнеров бывшего советника Трампа обвинили в лоббировании интересов Турции
Обвинения в попытках незаконного лоббирования по поводу экстрадиции в Анкару турецкого клирика Фетхуллаха Гюлена были объявлены в понедельник, сообщило американское центральное издание The Hill.
"Федеральные прокуроры из офиса в восточном округе штата Вирджиния в понедельник обнародовали обвинения против Бижана Киана, который работал партнером ныне недействующей организации Flynn Intel Group, в том, что он действовал без соответствующей регистрации в качестве иностранного агента", - отмечается в сообщении.
Кроме того, прокуроры обвинили в нарушении американского законодательства гражданина Турции Камиля Экима Альптекина, который был помощником Флинна и сейчас проживает в Стамбуле.
"Эти обвинения были выдвинуты за день до запланированных в федеральном суде Вашингтона слушаний по вынесению приговора по делу Флинна по поводу его ложных показаний ФБР о контактах с российским послом", - отмечается в сообщении.
- Напомним, Майкл Флинн ранее признал себя виновным в введении в заблуждение следствия и согласился сотрудничать с офисом прокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование в отношении вмешательства России в президентские выборы в США.
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