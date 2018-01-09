Спецпрокурор США допросит Трампа относительно вмешательства России в президентские выборы, - СМИ

Об этом сообщают NBC и The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

О планах собеседования с Трампом Мюллер объявил во время декабрьской встречи с его адвокатами Джоном Даудом и Джеем Секулоу, отмечает The Washington Post. На ней также присутствовал заместитель Мюллера Джеймс Куорлес.

Ни в офисе спецпрокурора, ни в Белом доме ситуацию не комментируют. По словам источника в окружении Трампа, он может ответить на часть вопросов в ближайшие несколько недель.

Сам Трамп готов давать показания, считая, что это положит конец дискуссии о российском вмешательстве. Однако команда юристов Белого дома настаивает на уточнении параметров собеседования: места, времени и формата. Представители Трампа требуют конкретизации правовых оснований для допроса президента, а также подтверждение того, что офис спецпрокурора не может получить важную для следствия информацию другим образом.

По данным NBC, команда адвокатов ищет возможности избежать прямого допроса Трампа. Эта тема начала обсуждаться вскоре после предъявления обвинений в отношении "русского дела" экс-руководителю избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и его заместителю Реку Гейтсу еще в октябре 2017 года.

Обсуждаются, в частности, такие возможности как свидетельство Трампа под присягой об отсутствии с его стороны правонарушений, или дача им письменных показаний, как это сделал президент Рональд Рейган в рамках расследования в отношении Ирана.

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