Бразилец Тайсон уходит из "Шахтера", - СМИ
27 июля, 2018, 10:57
Бразильский футболист Тайсон летом покинет донецкий "Шахтер"
Об этом сообщает Football.ua.
30-летний вингер намерен вернуться в Бразилию, где интерес к нему проявляет "Сан-Паулу", который уже сделал официальное предложение "Шахтеру" относительно трансфера . Сам игрок ранее сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасьонал", в котором он начинал карьеру.
Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013-м году за 16 млн евро. С того времени он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.
Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.
- Ранее в бразильский "Атлетико Паранаэнсе" перешел защитник "Шахтера" Марсио Асеведо.
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