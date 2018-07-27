Бразилец Тайсон уходит из "Шахтера", - СМИ

27 июля, 2018, 10:57

Бразильский футболист Тайсон летом покинет донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает Football.ua.

30-летний вингер намерен вернуться в Бразилию, где интерес к нему проявляет "Сан-Паулу", который уже сделал официальное предложение "Шахтеру" относительно трансфера . Сам игрок ранее сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасьонал", в котором он начинал карьеру.

Тайсон перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013-м году за 16 млн евро. С того времени он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины.

Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021-го года.