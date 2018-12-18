Легендарный автогонщик Шумахер больше не прикован к постели, - СМИ
Об этом сообщает Daily Mail .
Сообщается, что Шумахер больше не прикован к постели и не требует медицинского оборудования для дыхания. Однако, за ним ухаживают и осуществляют терапию, стоимость которой составляет 50 тыс. фунтов в неделю.
Издание также сообщает, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая была оборудована под больничную палату.
Шумахер получил травму головы во время катания на горных лыжах. У него была серьезная черепно-мозговая травма с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С тех пор легенда "Формулы-1" находилась в коме. Информации о состоянии Шумахера крайне мало, родные охраняют его от внимания СМИ.
- В ноябре родные Михаэля Шумахера обнародовали его последнее интервью перед ужасной травмой.
- Сыну знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера предложила контракт команда "Формулы-1" .
- Жена знаменитого автогонщика Михаэля Шумахера, после длительного перерыва, прокомментировала его ужасную травму .
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