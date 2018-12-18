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Легендарный автогонщик Шумахер больше не прикован к постели, - СМИ


фото: italauto
Состояние знаменитого пилота "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который пять лет назад получил тяжелую травму головы, улучшилось

Об этом сообщает Daily Mail .

Сообщается, что Шумахер больше не прикован к постели и не требует медицинского оборудования для дыхания. Однако, за ним ухаживают и осуществляют терапию, стоимость которой составляет 50 тыс. фунтов в неделю.

Издание также сообщает, что Михаэль живет вместе со своей семьей в основной части дома, а не в специальной пристройке, которая была оборудована под больничную палату.

Шумахер получил травму головы во время катания на горных лыжах. У него была серьезная черепно-мозговая травма с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. С тех пор легенда "Формулы-1" находилась в коме. Информации о состоянии Шумахера крайне мало, родные охраняют его от внимания СМИ.

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