Сын Шумахера станет пилотом "Формулы-1"

12 сентября, 2018, 12:29

Сыну знаменитого автогонщика Михаэля Шемахера предложила контракт команда "Формулы-1"

Об этом сообщает Motorsport.

С 19-летним Миком Шумахером, который выступает в чемпионате по автогонкам в классе "Формула-3", хочет подписать контракт с "Ред Булл".

Команда намерена заключить соглашение с сыном Шумахера до 2020 года. По условиям соглашения, Мик Шумахер сможет принимать участие в молодежной серии "Формулы-2", или дебютировать в "Формуле-1" в составе "Торо Россо".

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах во французских Альпах в декабре 2013 года. После травмы он полгода провел в медикаментозной коме. С сентября 2014 года он продолжает лечение дома в Швейцарии. О его состоянии известно мало, семья автогонщика не обнародует детали.