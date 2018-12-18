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Голкипер "Динамо" сгубила страсть к компьютерным играм, - футбольный эксперт


фото: ua-football.com
Бывший вратарь "Динамо" Виталий Рева заявил, что голкиперу киевлян Максиму Ковалю помешало раскрыться пристрастие к компьютерным играм

Об этом сообщает "Трибуна" .

"Наверное, ему мешали компьютерные игры. Я против компьютерных игр, однозначно. Хрусталик устает, какие игры? Но это не значит, что сейчас молодое поколение бросит телефоны, и не будет этим заниматься. Им нужно анализировать ситуацию: посвятить себя футболу или компьютерным играм", - сказал Рева.

Максим Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга", он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 16 лет. В 2010 году перешел в "Динамо". Последние несколько сезонов играет в аренде и выступал за датский "Оденсе", испанский "Депортиво". Сейчас является голкипером "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии.

На счету Коваля 2 матча в составе сборной Украины.

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