Голкипер "Динамо" сгубила страсть к компьютерным играм, - футбольный эксперт
18 декабря, 2018, 14:15
Бывший вратарь "Динамо" Виталий Рева заявил, что голкиперу киевлян Максиму Ковалю помешало раскрыться пристрастие к компьютерным играм
Об этом сообщает "Трибуна" .
"Наверное, ему мешали компьютерные игры. Я против компьютерных игр, однозначно. Хрусталик устает, какие игры? Но это не значит, что сейчас молодое поколение бросит телефоны, и не будет этим заниматься. Им нужно анализировать ситуацию: посвятить себя футболу или компьютерным играм", - сказал Рева.
Максим Коваль является воспитанником запорожского "Металлурга", он дебютировал в Премьер-лиге в возрасте 16 лет. В 2010 году перешел в "Динамо". Последние несколько сезонов играет в аренде и выступал за датский "Оденсе", испанский "Депортиво". Сейчас является голкипером "Аль-Фатеха" из Саудовской Аравии.
На счету Коваля 2 матча в составе сборной Украины.
- Летом 2018 года "Динамо" арендовало вратаря Максима Коваля "Аль-Фатеху" из Саудовской Аравии
- Напомним, киевское "Динамо" ведет поиски нападающего в чемпионатах Франции, Сербии и Словакии.
- 7 декабря стало известно, что "Динамо" и московский "Локомотив" претендуют на защитника английского "Лестера" Александру Паскану.
- Напомним, в "Динамо" зимой может перейти воспитанник мадридского "Реала" Фран Соль .
- Кроме этого, игроком киевского клуба может стать защитник французского "Дижон" и сборной Туниса Уссама Хаддад.
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