"Динамо" арендовало голкипера клубу из Саудовской Аравии
24 июля, 2018, 09:25
"Динамо" арендовало вратаря Максима Коваля "Аль-Фатеху" из Саудовской Аравии
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на один год с опцией полноценного трансфера игрока после окончания этого срока.
25-летний Максим Коваль защищает цвета "Динамо" с 2010 года. За это время голкипер побывал в аренде в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво", где выступал с начала 2018 года. Также Коваль играл за запорожский "Металлург", воспитанником которого он является.
- 23 июля состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, соперником "Динамо" стала чешская "Славия".
- Главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич прокомментировал результаты жеребьевки.
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