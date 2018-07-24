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"Динамо" арендовало голкипера клубу из Саудовской Аравии


фото: twitter
"Динамо" арендовало вратаря Максима Коваля "Аль-Фатеху" из Саудовской Аравии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на один год с опцией полноценного трансфера игрока после окончания этого срока.

25-летний Максим Коваль защищает цвета "Динамо" с 2010 года. За это время голкипер побывал в аренде в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво", где выступал с начала 2018 года. Также Коваль играл за запорожский "Металлург", воспитанником которого он является.

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