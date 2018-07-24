24 июля, 2018, 09:25

"Динамо" арендовало вратаря Максима Коваля "Аль-Фатеху" из Саудовской Аравии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Клубы договорились между собой об аренде футболиста сроком на один год с опцией полноценного трансфера игрока после окончания этого срока.

25-летний Максим Коваль защищает цвета "Динамо" с 2010 года. За это время голкипер побывал в аренде в "Говерле", датском "Оденсе" и испанском "Депортиво", где выступал с начала 2018 года. Также Коваль играл за запорожский "Металлург", воспитанником которого он является.