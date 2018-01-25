В Сингапуре запустят электробус, который заряжается за 20 секунд
Об этом пишет New Atlas.
Электробус на 22 места создала компания BlueSG. Основой для него послужил другой автобус компании - Bluetram.
У нового автомобиля есть аккумулятор, который позволяет ему преодолеть до 30 км. Но он играет, скорее, резервную функцию. Основной источник энергии электробуса - суперконденсатор. Он заряжается за те 20 секунд, которые автобус стоит на остановке.
Каждая остановка в студенческом городке теперь оснащена специальной системой зарядки. Когда автобус подъезжает к ней, специальный телескопический разъем выдвигается и подзаряжает машину энергией, которой ей хватит на 2 километра. Этого расстояния вполне достаточно, чтобы проехать от одной остановки до другой.
В компании сообщили, что это доступное и дешевое решение. Инфраструктура для него легко разворачивается. Разработчики настаивают, что этот електробус в обслуживании эффективнее любого другого общественного транспорта.
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