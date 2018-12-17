 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В госбюджете-2019 предусмотрены первые средства на аэропорт в Днепре, - Порошенко

В государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрены первые целевые средства на проектирование и строительство современного аэропорта в Днепре

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Днепр 17 декабря, информирует Еспресо.TV .

"Когда ко мне обратился городской голова (мэр Днепра Борис Филатов. - ред.), я сказал, что это должно быть нашей общей задачей. В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрены первые целевые средства на проектирование и строительство современного аэропорта. Я не исключаю, что в ближайшее время может быть решение Верховного Суда о возвращении государству аэропорта Днепра", - сказал глава государства.

Читайте также: Крылья в моде. Почему на треть "взлетели" авиаперевозки в Украине и что впереди

Президент пояснил, что это даст возможность делать государственные инвестиции и возможно, что такие изменения произойдут в этом году.

По словам Порошенко, стоимость перелета из Днепра в столицу сейчас выше, чем в Европе, а это нелогично.

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать