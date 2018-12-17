В госбюджете-2019 предусмотрены первые средства на аэропорт в Днепре, - Порошенко
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Днепр 17 декабря, информирует Еспресо.TV .
"Когда ко мне обратился городской голова (мэр Днепра Борис Филатов. - ред.), я сказал, что это должно быть нашей общей задачей. В госбюджете Украины на 2019 год предусмотрены первые целевые средства на проектирование и строительство современного аэропорта. Я не исключаю, что в ближайшее время может быть решение Верховного Суда о возвращении государству аэропорта Днепра", - сказал глава государства.
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Президент пояснил, что это даст возможность делать государственные инвестиции и возможно, что такие изменения произойдут в этом году.
По словам Порошенко, стоимость перелета из Днепра в столицу сейчас выше, чем в Европе, а это нелогично.
- Напомним, что Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предоставило национальному провайдеру аэронавигационного обслуживания Украэрорух сертификат соответствия нормам Европейского Союза.
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