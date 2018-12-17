Украинских военных отправили разминировать Косово
Об этом сообщила пресс-служба Министрерства обороны Украины.
"Впервые с 2005 года военнослужащим нашей части выпала честь принимать участие в подобных международных миротворческих миссиях", - сказал командир полка полковник Дмитрий Овсянников.
Перед ротацией каждый кандидат прошел усиленную подготовку и тщательный отбор. На каждое место рассматривалось несколько человек. Главными критериями отбора были опыт участия в боевых действиях, отличная профессиональная подготовка, знание иностранных языков и отсутствие предыдущих миротворческих миссий.
Подготовка к ротации была не только по специфике минно-взрывных веществ, но и с тщательным анализом последних политических и социальных тенденций Косово.
"Кроме английского языка, все наши военнослужащие могут поздороваться, поставить элементарные вопросы и сообщить об опасности на языке местного населения Косово. Также весь личный состав обучен оказывать неотложную первую медицинскую помощь при травмах и ранениях", - сказал командир украинского национального контингента майор Сергей Ковальчук.
Первой задачей украинских военнослужащих в составе многонациональных сил KFOR в Косово будет подготовка к восстановлению одной из магистральных дорог, которая проходит между важными пунктами инфраструктуры региона. Это целый комплекс работ как по разминированию, так и по подготовке площадок для работы тяжелой дорожной техники.
Украинский национальный контингент находится в Косово в составе международных сил по поддержанию мира под патронатом НАТО-KFOR. Силы KFOR были созданы в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН и вступили в Косово 12 июня 1999 г.
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