Президент Сербии заявил о возможном референдуме по поводу независимости Косово
Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает N1.
По его словам, "никто не будет прятаться от граждан", и подтвердил, что референдум (по поводу юридически обязывающего соглашения с Приштиной) является способом проверки их воли по вопросу Косово.
"Когда мы получим то, о чем мы сможем сказать людям, мы сделаем это, и референдум является одним из решений. Если вы хотите изменить Конституцию, придется идти на референдум", - сказал Вучич.
Признание независимости, по его же словам, является главным условием вступления Сербии в ЕС.
Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.
Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса.
- Ранее сообщалось, что на саммите ЕС-Западные Балканы подтвердили возможность стран региона присоединиться к Евросоюзу.
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