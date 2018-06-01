Президент Сербии заявил о возможном референдуме по поводу независимости Косово

1 июня, 2018, 19:45

В Сербии может состояться референдум о признании независимости Косово

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, передает N1.

По его словам, "никто не будет прятаться от граждан", и подтвердил, что референдум (по поводу юридически обязывающего соглашения с Приштиной) является способом проверки их воли по вопросу Косово.

"Когда мы получим то, о чем мы сможем сказать людям, мы сделаем это, и референдум является одним из решений. Если вы хотите изменить Конституцию, придется идти на референдум", - сказал Вучич.

Признание независимости, по его же словам, является главным условием вступления Сербии в ЕС.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса.