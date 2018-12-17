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У Лукашенко опровергли слухи об обсуждении объединения с Россией


фото: tass
Президент Беларуси Александр Лукашенко не проводил совещания на тему возможного объединения страны с Россией

Как заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, информация о закрытом совещании на эту тему, которое якобы провел Лукашенко, является "плодом чьей-то буйной фантазии", сообщает РИА Новости .

Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси давно определились с вопросом независимости и он даже не обсуждается.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении объединения России и Беларуси.

"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась", - цитирует Пескова РБК.

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