У Лукашенко опровергли слухи об обсуждении объединения с Россией

17 декабря, 2018, 17:46

Президент Беларуси Александр Лукашенко не проводил совещания на тему возможного объединения страны с Россией

Как заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, информация о закрытом совещании на эту тему, которое якобы провел Лукашенко, является "плодом чьей-то буйной фантазии", сообщает РИА Новости .

Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси давно определились с вопросом независимости и он даже не обсуждается.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении объединения России и Беларуси.

"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась", - цитирует Пескова РБК.