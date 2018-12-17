У Лукашенко опровергли слухи об обсуждении объединения с Россией
17 декабря, 2018, 17:46
Президент Беларуси Александр Лукашенко не проводил совещания на тему возможного объединения страны с Россией
Как заявила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, информация о закрытом совещании на эту тему, которое якобы провел Лукашенко, является "плодом чьей-то буйной фантазии", сообщает РИА Новости .
Эйсмонт подчеркнула, что в Беларуси давно определились с вопросом независимости и он даже не обсуждается.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об обсуждении объединения России и Беларуси.
"В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня. Она не обсуждалась", - цитирует Пескова РБК.
- Ранее в СМИ появилась информация, что на закрытом совещании Александра Лукашенко с высшими чиновниками Беларуси якобы обсуждалась тема независимости в "условиях давления с российской стороны".
- Это произошло после того, как президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поспорили во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.
- Позже президенту Беларуси Александру Лукашенко пришлось просить прощения у российского президента Владимира Путина за спор о цене на газ.
- Лукашенко заявил, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва хочет присоединить Беларусь в состав России.
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