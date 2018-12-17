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"Думаем об этом". Путин рассказал о судьбе Сенцова


фото: kremlin
Президент России Владимир Путин пока не видит перспектив "во взаимодействии с властью Украины относительно судьбы украинского режиссера Олега Сенцова"

Об этом сообщают российские СМИ.

В частности, на вопрос члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека в России, режиссера Александра Сокурова о судьбе Сенцова, Путин сказал, что сомнительно относится к предложению "проработать этот вопрос, не дожидаясь реакции по этой теме от украинской власти".

"Пришло время. Может быть, надо опережать уже этих украинских политиков, от которых никакого толку нету? И нам сделать шаг ..." - обратился Сокуров к Путину.

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра ... Но тем не менее думать о проблемах, которые вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления, конечно, нужно. Мы думаем об этом" , - отметил президент РФ.

  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
  • В мае 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он голодал 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • Президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс обмена незаконно заключенных журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова заблокирован Россией.
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